Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

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Первое место в квалификации заняли китайцы Цао Юань и Се Сыи, на счету которых 438,84 балла. Третий результат показали американцы Майкл Хиксон и Сэм Дорман (410,10).

Финал в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина среди мужчин пройдет позднее в субботу.

Чемпионат мира завершится 30 июля.