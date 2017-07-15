Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина
БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов со второго места квалифицировались в финал в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Они набрали 436,86 балла.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первое место в квалификации заняли китайцы Цао Юань и Се Сыи, на счету которых 438,84 балла. Третий результат показали американцы Майкл Хиксон и Сэм Дорман (410,10).
Финал в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина среди мужчин пройдет позднее в субботу.
Чемпионат мира завершится 30 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter