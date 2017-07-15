Захаров и Кузнецов против китайцев

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Начинать рассказ о каждом предстоящем первенстве принято, оглядываясь на результаты предыдущего. Но мне бы хотелось начать не с того, что два года назад разыгрывалось в Казани, а более раннего. Того, что в 2013 году проходило в Барселоне и с которого начались все невзгоды главной звезды российской сборной, чемпиона лондонских Олимпийских игр Ильи Захарова.

СОВСЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК

Тому чемпионату предшествовал бессмысленный для атлетов топ-уровня старт — на Универсиаде в Казани. Поскольку турнир был для страны своего рода тест-драйвом перед чемпионатом мира-2015, в сборные команды по большинству летних видов спорта было спущено негласное распоряжение: прислать в Казань всех сильнейших. Личный финал на трехметровом трамплине выиграл Евгений Кузнецов, Захаров же остался шестым. А спустя три недели он не попал на чемпионате мира в финал.

Подобный провал после олимпийского триумфа — вещь распространенная, но для Ильи она стала слишком обескураживающей. Он продолжал тренироваться, словно не понимая, нужно ли ему это. И достаточно предсказуемо (точно так же, как в Барселоне, не попав в финал) проиграл главный старт олимпийского четырехлетия — Игры в Рио-де-Жанейро.

Наверное, всем тем неприятностям, обрушившимся на олимпийского чемпиона, для чего-то было нужно случиться. Во всяком случае, на чемпионате Европы этого года один из уважаемых прыжковых специалистов сказал про Захарова: «Это совсем другой человек. Уверенный в себе и заряженный на победу».

Насколько силен окажется Захаров в Будапеште — главный вопрос всего прыжкового турнира. Все-таки основными «российскими» видами у нас по-прежнему остаются личные и синхронные прыжки с трехметрового трамплина. То есть Кузнецов и Захаров и их борьба с китайцами. Все остальное идет во вторую очередь.

ГИПЕРТРОФИРОВАННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Возможны ли сюрпризы? Вполне. Например, со стороны нового (для соревнований подобного уровня) синхронного дуэта на десятиметровой вышке Виктора Минибаева и экс-украинца Александра Бондаря. На счету Минибаева за многие годы выступлений накопилась прямо-таки рекордная сумма личных «деревянных» выступлений, завершавшихся четвертым местом. В синхроне он дважды, с разными партнерами, завоевывал медали мировых первенств Барселоны и Казани, но и Артем Чесаков, и Роман Измайлов были скорее ведомыми. Не исключено, что гипертрофированная ответственность, которая всегда сваливается на лидера в большей степени, нежели на остальных, как раз и приводила к тому, что Виктор не был способен показать всего, на что способен.

Бондарь — фигура равная Минибаеву во всех отношениях. Вполне возможно, что негласное бремя лидерства в паре возьмет на себя именно он, а Виктор, освобожденный от этой ноши, раскроется совершенно новыми качествами. Всей своей карьерой и самой сложной (что немаловажно) программой он точно это заслужил. И возможно, что как раз на этом чемпионате прервется безмедальная серия, которая тянется на мужской вышке с 2007 года.

Все девичьи амбиции Россия в полной мере удовлетворила на чемпионате Европы. В рамках мировой иерархии акции россиянок невысоки, что не мешает надеяться на то, что в двух смешанных дисциплинах при определенном стечении обстоятельств вполне реально оказаться в призерах.

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР

В качестве «туза в рукаве» у прыгунов есть и четырнадцатый вид программы — мужские прыжки с 26-метровой высоты, которые примечательны уже тем, что одним из руководителей этого направления в мире стал в этом году четырехкратный олимпийский чемпион Грегори Луганис. То есть повышенное внимание СМИ гарантировано «экстремалам» еще до того, как они начнут состязаться в Будапеште.

Незадолго до начала чемпионата по интернету начала ходить видеозапись хайдайверских тренировочных неудач — душераздирающее зрелище, поскольку удар об воду с высоты 26 метров способен завершиться для человека переломами костей. Видео лишний раз напомнило о: этот вид прыжкового экстрима — не для каждого. Тем не менее позиции России в хайдайвинге высоки: два года назад на чемпионате мира в Казани Артем Сильченко получил бронзовую награду и имеет все шансы подниматься выше: сложность программы вполне это позволяет. Главное, чтобы была удача. В таком виде спорта, как прыжки в воду, она порой становится ключевым фактором.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.

Состав сборной России. Трамплин 1 м. Надежда Бажина, Мария Полякова, Илья Молчанов, Никита Шлейхер. Трамплин 3 м. Илья Захаров, Евгений Кузнецов. Кристина Ильиных, Полякова. Трамплин 3 м (синхронные прыжки). Кузнецов/Захаров, Ильиных/Бажина. Вышка 10 м. Александр Бондарь, Виктор Минибаев. Юлия Тимошинина, Анна Чуйнышена. Вышка 10 м (синхронные прыжки). Бондарь/Минибаев. Тимошинина/Валерия Белова. Микст. Полякова/Молчанов.