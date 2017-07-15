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15 июля 2017, 0:15 | Водные: Прыжки в воду | Спорт-Экспресс

Захаров и Кузнецов против китайцев

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште прыгуны в воду разыграют первые из 13 комплектов медалей.

На ЧМ в Будапеште прыгуны в воду разыграют первые из 13 комплектов медалей. Увеличить
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Начинать рассказ о каждом предстоящем первенстве принято, оглядываясь на результаты предыдущего. Но мне бы хотелось начать не с того, что два года назад разыгрывалось в Казани, а более раннего. Того, что в 2013 году проходило в Барселоне и с которого начались все невзгоды главной звезды российской сборной, чемпиона лондонских Олимпийских игр Ильи Захарова.

СОВСЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК

Тому чемпионату предшествовал бессмысленный для атлетов топ-уровня старт — на Универсиаде в Казани. Поскольку турнир был для страны своего рода тест-драйвом перед чемпионатом мира-2015, в сборные команды по большинству летних видов спорта было спущено негласное распоряжение: прислать в Казань всех сильнейших. Личный финал на трехметровом трамплине выиграл Евгений Кузнецов, Захаров же остался шестым. А спустя три недели он не попал на чемпионате мира в финал.

Подобный провал после олимпийского триумфа — вещь распространенная, но для Ильи она стала слишком обескураживающей. Он продолжал тренироваться, словно не понимая, нужно ли ему это. И достаточно предсказуемо (точно так же, как в Барселоне, не попав в финал) проиграл главный старт олимпийского четырехлетия — Игры в Рио-де-Жанейро.

Наверное, всем тем неприятностям, обрушившимся на олимпийского чемпиона, для чего-то было нужно случиться. Во всяком случае, на чемпионате Европы этого года один из уважаемых прыжковых специалистов сказал про Захарова: «Это совсем другой человек. Уверенный в себе и заряженный на победу».

Насколько силен окажется Захаров в Будапеште — главный вопрос всего прыжкового турнира. Все-таки основными «российскими» видами у нас по-прежнему остаются личные и синхронные прыжки с трехметрового трамплина. То есть Кузнецов и Захаров и их борьба с китайцами. Все остальное идет во вторую очередь.

ГИПЕРТРОФИРОВАННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Возможны ли сюрпризы? Вполне. Например, со стороны нового (для соревнований подобного уровня) синхронного дуэта на десятиметровой вышке Виктора Минибаева и экс-украинца Александра Бондаря. На счету Минибаева за многие годы выступлений накопилась прямо-таки рекордная сумма личных «деревянных» выступлений, завершавшихся четвертым местом. В синхроне он дважды, с разными партнерами, завоевывал медали мировых первенств Барселоны и Казани, но и Артем Чесаков, и Роман Измайлов были скорее ведомыми. Не исключено, что гипертрофированная ответственность, которая всегда сваливается на лидера в большей степени, нежели на остальных, как раз и приводила к тому, что Виктор не был способен показать всего, на что способен.

Бондарь — фигура равная Минибаеву во всех отношениях. Вполне возможно, что негласное бремя лидерства в паре возьмет на себя именно он, а Виктор, освобожденный от этой ноши, раскроется совершенно новыми качествами. Всей своей карьерой и самой сложной (что немаловажно) программой он точно это заслужил. И возможно, что как раз на этом чемпионате прервется безмедальная серия, которая тянется на мужской вышке с 2007 года.

Все девичьи амбиции Россия в полной мере удовлетворила на чемпионате Европы. В рамках мировой иерархии акции россиянок невысоки, что не мешает надеяться на то, что в двух смешанных дисциплинах при определенном стечении обстоятельств вполне реально оказаться в призерах.

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР

В качестве «туза в рукаве» у прыгунов есть и четырнадцатый вид программы — мужские прыжки с 26-метровой высоты, которые примечательны уже тем, что одним из руководителей этого направления в мире стал в этом году четырехкратный олимпийский чемпион Грегори Луганис. То есть повышенное внимание СМИ гарантировано «экстремалам» еще до того, как они начнут состязаться в Будапеште.

Незадолго до начала чемпионата по интернету начала ходить видеозапись хайдайверских тренировочных неудач — душераздирающее зрелище, поскольку удар об воду с высоты 26 метров способен завершиться для человека переломами костей. Видео лишний раз напомнило о: этот вид прыжкового экстрима — не для каждого. Тем не менее позиции России в хайдайвинге высоки: два года назад на чемпионате мира в Казани Артем Сильченко получил бронзовую награду и имеет все шансы подниматься выше: сложность программы вполне это позволяет. Главное, чтобы была удача. В таком виде спорта, как прыжки в воду, она порой становится ключевым фактором.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Будапешта.

Состав сборной России. Трамплин 1 м. Надежда Бажина, Мария Полякова, Илья Молчанов, Никита Шлейхер. Трамплин 3 м. Илья Захаров, Евгений Кузнецов. Кристина Ильиных, Полякова. Трамплин 3 м (синхронные прыжки). Кузнецов/Захаров, Ильиных/Бажина. Вышка 10 м. Александр Бондарь, Виктор Минибаев. Юлия Тимошинина, Анна Чуйнышена. Вышка 10 м (синхронные прыжки). Бондарь/Минибаев. Тимошинина/Валерия Белова. Микст. Полякова/Молчанов.

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛОВ
15 июля, суббота
14.00. Микст. Синхронные прыжки. Вышка
17.00. Женщины. Трамплин, 1 м
19.30. Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин
16 июля, воскресенье
16.45. Мужчины. Трамплин, 1 м
19.30. Женщины. Синхронные прыжки. Вышка
17 июля, понедельник
17.00. Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин
19.30. Мужчины. Синхронные прыжки. Вышка
18 июля, вторник
19.30. Командный турнир
19 июля, среда
19.30. Женщины. Вышка
20 июля, четверг
19.30. Мужчины. Трамплин, 3 м
21 июля, пятница
19.30. Женщины. Трамплин, 3 м
22 июля, суббота
14.00. Микст. Синхронные прыжки. Трамплин
18.00. Мужчины. Вышка.
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