Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/30391939/
14 июля 2017, 19:55 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Россиянки Полякова и Бажина вышли в финал ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплина

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. Россиянки Мария Полякова и Надежда Бажина квалифицировались в финал в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Полякова заняла шестое место, заработав 260,80 балла, Бажина стала десятой (254,10). Первое место в квалификации заняла австралийка Мэддисон Кини (283,80). Второй стала китаянка Чэнь Ивэнь (277,20), третьей — Чон Юн Хон из Малайзии (272,75).

Финал у женщин в прыжках в воду с метрового трамплина пройдет 15 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Еще 7 новостей  Все новости

Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБ

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 12-й турнир подряд, победив на Кубке России

Француз Баргиль выиграл 13-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБ

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 12-й турнир подряд, победив на Кубке России