Братья Новоселовы победили в синхронных прыжках с трамплина 3 м на этапе Гран-при

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Новоселовы в пятницу набрали за свое выступление в сумме 396,54 балла. Второе место заняли испанцы Эктор и Николас Гарсия (388,26), третьими стали итальянцы Габриэле Обер и Лоренцо Марсалья (381,51).

Также призерами этапа в Больцано стали Елена Черных и Борис Ефремов, которые взяли бронзу в смешанных синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Россияне набрали за выступление 233,70 балла, победителями стали итальянцы Майкол Верцотто и Елена Берточчи (296,55), второе место заняли бразильцы Тамми Галера Такаги и Иан Матош (249,15).