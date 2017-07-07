Новосёловы победили на этапе ГП в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина
В Больцано (Италия) продолжается этап
Гран-при по прыжкам в воду.
Россияне Евгений и Вячеслав Новосёловы победили в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина с результатом 396,54 балла. Вторыми стали испанцы Гектор и Николас Гарсия, третьими — итальянцы Габриэле Обер и Лоренцо Марсалья.
Прыжки в воду. Этап
Синхронные прыжки с трёхметрового трамплина
1. Евгений Новосёлов / Вячеслав Новосёлов (Россия) — 396,54.
2. Гектор Гарсия / Николас Гарсия (Испания) — 388,26.
3. Габриэле Обер / Лоренцо Марсалья (Италия) — 381,51
В синхронных прыжках с вышки у женщин лучшими стали итальянки Ноеми Батки и Кьяра Пеллакани (272,34).
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