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7 июля 2017, 13:33 | Водные: Прыжки в воду | Чемпионат.com

Новосёловы победили на этапе ГП в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

В Больцано (Италия) продолжается этап Гран-при по прыжкам в воду.

Россияне Евгений и Вячеслав Новосёловы победили в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина с результатом 396,54 балла. Вторыми стали испанцы Гектор и Николас Гарсия, третьими — итальянцы Габриэле Обер и Лоренцо Марсалья.

Прыжки в воду. Этап Гран-при. Больцано. Мужчины
Синхронные прыжки с трёхметрового трамплина
1. Евгений Новосёлов / Вячеслав Новосёлов (Россия) — 396,54.
2. Гектор Гарсия / Николас Гарсия (Испания) — 388,26.
3. Габриэле Обер / Лоренцо Марсалья (Италия) — 381,51

В синхронных прыжках с вышки у женщин лучшими стали итальянки Ноеми Батки и Кьяра Пеллакани (272,34).
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