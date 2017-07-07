Новосёловы победили на этапе ГП в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

Россияне Евгений и Вячеслав Новосёловы победили в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина с результатом 396,54 балла. Вторыми стали испанцы Гектор и Николас Гарсия, третьими — итальянцы Габриэле Обер и Лоренцо Марсалья.

Прыжки в воду. Этап Гран-при. Больцано. Мужчины

Синхронные прыжки с трёхметрового трамплина

1. Евгений Новосёлов / Вячеслав Новосёлов (Россия) — 396,54.

2. Гектор Гарсия / Николас Гарсия (Испания) — 388,26.

3. Габриэле Обер / Лоренцо Марсалья (Италия) — 381,51



В синхронных прыжках с вышки у женщин лучшими стали итальянки Ноеми Батки и Кьяра Пеллакани (272,34).