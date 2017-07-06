Вячеслав Новоселов стал вторым на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Больцано
МОСКВА, 6 июл —
Р-Спорт. Россиянин Вячеслав Новоселов стал вторым в прыжках с трехметрового трамплина на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Больцано (Италия).
Новоселов набрал 437,85 балла. Победил колумбиец Себастьян Моралес (446,35), третье место занял итальянец Джованни Точчи (384,85). Еще один представитель России Евгений Новоселов стал 6-м (304,50).
Ранее в среду Егор Гальперин и Борис Ефремов стали победителями в синхронных прыжках с вышки, набрав 329,31 балла. Они были единственными участниками финала.
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