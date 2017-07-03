Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/30264016/
3 июля 2017, 12:11 | Водные: Прыжки в воду | Чемпионат.com

Сборная РФ стала первой в общекомандном зачёте на юнирском ЧЕ по прыжкам в воду

В Бергене (Норвегия) завершилось юниорское первенство Европы по прыжкам в воду.

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 20 медалей: девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. Вторыми стали британцы (2−3−3), третьими — испанцы (2−0−0).

В частности, золото выиграли Анна Чуйнышена (вышка), Никита Николаев (трамплин, 3 м), Екатерина Некрасова (трамплин, 1 м и 3 м), Александра Бибикина (трамплин, 1 м), Максим Малофеев (вышка), Екатерина Некрасова и Ульяна Клюева (синхронные прыжки с трёхметрового трамплина), Руслан Терновой и Максим Малофеев (синхронные прыжки с вышки).

В миксте победили Бибикина, Терновой, Николаев и Геннадий Вагин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО