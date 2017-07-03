Сборная РФ стала первой в общекомандном зачёте на юнирском ЧЕ по прыжкам в воду

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 20 медалей: девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. Вторыми стали британцы (2−3−3), третьими — испанцы (2−0−0).

В частности, золото выиграли Анна Чуйнышена (вышка), Никита Николаев (трамплин, 3 м), Екатерина Некрасова (трамплин, 1 м и 3 м), Александра Бибикина (трамплин, 1 м), Максим Малофеев (вышка), Екатерина Некрасова и Ульяна Клюева (синхронные прыжки с трёхметрового трамплина), Руслан Терновой и Максим Малофеев (синхронные прыжки с вышки).

В миксте победили Бибикина, Терновой, Николаев и Геннадий Вагин.