Россияне завоевали три медали в последний день юниорского ЧЕ по прыжкам в воду
Российские спортсмены завоевали три медали в заключительный день первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров, которое проходило в Норвегии.
В прыжках с трёхметрового трамплина Екатерина Некрасова завоевала золото, а её соотечественница Татьяна Степанова стала обладательницей бронзы. Ещё одну бронзу принёс команде Эмиль Ибрагимов в прыжках с вышки.
Прыжки в воду. Первенство Европы среди юниоров. Берген, Норвегия
Юниоры. Вышка, 3 м
1. Мэттью Диксон (Великобритания) — 568,75.
2. Ноа Уильямс (Великобритания) — 546,45.
3. Эмиль Ибрагимов (Россия) — 477,25.
Юниорки. Трамплин, 3 м
1. Екатерина Некрасова (Россия) — 431,30.
2. Мишель Хаймберг (Швейцария) — 413,80.
3. Татьяна Степанова (Россия) — 408,05.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter