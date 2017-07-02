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2 июля 2017, 21:56 | Водные: Прыжки в воду | Чемпионат.com

Россияне завоевали три медали в последний день юниорского ЧЕ по прыжкам в воду

Российские спортсмены завоевали три медали в заключительный день первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров, которое проходило в Норвегии.

В прыжках с трёхметрового трамплина Екатерина Некрасова завоевала золото, а её соотечественница Татьяна Степанова стала обладательницей бронзы. Ещё одну бронзу принёс команде Эмиль Ибрагимов в прыжках с вышки.

Прыжки в воду. Первенство Европы среди юниоров. Берген, Норвегия
Юниоры. Вышка, 3 м

1. Мэттью Диксон (Великобритания) — 568,75.
2. Ноа Уильямс (Великобритания) — 546,45.
3. Эмиль Ибрагимов (Россия) — 477,25.

Юниорки. Трамплин, 3 м

1. Екатерина Некрасова (Россия) — 431,30.
2. Мишель Хаймберг (Швейцария) — 413,80.
3. Татьяна Степанова (Россия) — 408,05.
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