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30 июня 2017, 21:52 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Россияне завоевали две золотых медали на ЧЕ по прыжкам в воду среди юниоров

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Россияне Никита Николаев и Екатерина Некрасова завоевали золотые медали чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в Бергене (Норвегия).

Россияне Никита Николаев и Екатерина <span class=error>Некрасова</span> завоевали золотые медали чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в <span class=error>Бергене</span> (Норвегия). Увеличить
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Николаев первенствовал в прыжках с трехметрового трамплина с результатом 584,20 балла. Второе место занял швейцарец Джонатан Суков (562,90). На третьей строчке итальянец Франческо Порко (556,35).

Некрасова заняла первое место в прыжках с метрового трамплина (399,10). Второе место у швейцарки Мишель Хаймберг (386,80). На третьем месте немка Лена Хентшель (379,35).
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Россияне Терновой и Малофеев победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском ЧЕ

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Максим Малофеев завоевали золотые медали в синхронных прыжках с вышки на юниорском первенстве Европы, которое проходит в норвежском Бергене.
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