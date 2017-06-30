Россияне завоевали две золотых медали на ЧЕ по прыжкам в воду среди юниоров
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Россияне Никита Николаев и Екатерина Некрасова завоевали золотые медали чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в Бергене (Норвегия).
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Николаев первенствовал в прыжках с трехметрового трамплина с результатом 584,20 балла. Второе место занял швейцарец Джонатан Суков (562,90). На третьей строчке итальянец Франческо Порко (556,35).
Некрасова заняла первое место в прыжках с метрового трамплина (399,10). Второе место у швейцарки Мишель Хаймберг (386,80). На третьем месте немка Лена Хентшель (379,35).
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