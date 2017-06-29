Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/30235125/
29 июня 2017, 23:20 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Россияне Терновой и Малофеев победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском ЧЕ

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Максим Малофеев завоевали золотые медали в синхронных прыжках с вышки на юниорском первенстве Европы, которое проходит в норвежском Бергене.

Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Максим <span class=error>Малофеев</span> завоевали золотые медали в синхронных прыжках с вышки на <span class=error>юниорском</span> первенстве Европы которое проходит в норвежском <span class=error>Бергене</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Терновой и Малофеев в четверг за свои прыжки получили 350,37 балла. Вторыми стали британцы Мэтью Диксон и Ноа Уильямс (344,28), третьими — румыны Аурелиан Драгомир и Алин-Иоан Ронту (283,92).

Чемпионат Европы в Бергене завершится 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева