Россияне Терновой и Малофеев победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском ЧЕ
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Максим Малофеев завоевали золотые медали в синхронных прыжках с вышки на юниорском первенстве Европы, которое проходит в норвежском Бергене.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Терновой и Малофеев в четверг за свои прыжки получили 350,37 балла. Вторыми стали британцы Мэтью Диксон и Ноа Уильямс (344,28), третьими — румыны Аурелиан Драгомир и
Чемпионат Европы в Бергене завершится 2 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter