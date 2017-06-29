Анна Чуйнышена победила в прыжках в воду с вышки на юниорском чемпионате Европы
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Россиянка Анна Чуйнышена победила в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Бергене (Норвегия).
Чуйнышена стала лучшей с результатом 423,30 балла. Второе место у немки Елены Вассен (415,00), третье — у ее сестры Кристины Вассен (378,70).
В синхронных прыжках с вышки у девочек россиянки Ирина Асташкина и Полина Саекова стали третьими (270,00). Победили украинки София Лыскун и Валерия Люлько (275,22), Фиби Бэнкс и Руби Бауэр из Великобритании (274,17) — вторые.
В прыжках с метрового трамплина у мальчиков россиянин Никита Николаев занял второе место (486,50). Лучший результат показал швейцарец Джонатан Зуков (495,30), третье место у украинца Ильи Трушина (480,95).
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