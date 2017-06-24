Сильченко — 12-й на этапе Мировой серии по клифф-дайвингу в Ирландии
Британец Гари Хант победил на первом этапе Мировой серии по
клифф-дайвингу в Инис Мор (Ирландия).
Россияне Артём Сильченко и Игорь Семашко показали 12-й и 13-й результаты соответственно.
Среди женщин первенствовала австралийка Рианна Иффланд.
Мужчины
1. Гари Хант (Великобритания) — 384,40.
2. Блэйк Элджидж (Великобритания) — 384,25.
3. Энди Джонс (США) — 380,30…
12. Артём Сильченко (Россия) — 172,20.
13. Игорь Семашко (Россия) — 150,90.
Женщины
1. Рианна Иффланд (Австралия) — 316,60.
2. Яна Нестерова (Беларусь) — 266,90.
3. Гингер Хубер (США) — 266,90.
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