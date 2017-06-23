Светлана Моисеева: Минибаев отличался от всех
Чемпионат Европы, где российские прыгуны завоевали одиннадцать наград, включая три золотые, стал дебютом главного тренера — Светланы Моисеевой. На этом посту она стала первой женщиной за всю историю российских прыжков в воду.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Светлана МОИСЕЕВА
Родилась 4 марта 1967 года.
Первая женщина, ставшая главным тренером сборной России по прыжкам в воду.
Личный тренер Виктора Минибаева — призера двух чемпионатов мира в прыжках с вышки.
— Давая согласие возглавить национальную команду после Олимпийских игр в Рио, вы предполагали, что ваш личный ученик Виктор Минибаев захочет продолжить карьеру?
— Выступить на Олимпиаде так, как хотелось, Виктору не удалось. На 10-метровой вышке он стал восьмым и прямо на бортике сказал, что будет готовиться к следующим Играм. Я прекрасно понимала, что это эмоции, и внутренне была готова к тому, что карьеру он
Думала о том, что Игры в Рио, скорее всего, станут для Минибаева последними и понимала, что не совсем готова снова «спускаться» на малышей. Начать этот путь сначала, зная, насколько он тяжел….
— Мне показалось или прыгуны в воду действительно стали значительно реже бывать на «Круглом»?
— Это так. Одно из моих первых решений сводилось к тому, чтобы сделать сборы не трехнедельными, как это было раньше, а ограничиться двумя неделями. Это позволило нам начать работать на сборах более интенсивно — с минимальным количеством выходных. Первый такой сбор мы провели в этом сезоне в Баку, затем — в Смоленске, в Казани. Мы слишком «наелись» постоянным пребыванием на «Круглом» в прошлом году. Я видела, что ребят реально угнетает обстановка: один и тот же путь из гостиницы в бассейн, одна и та же еда, одна и та же постель и тренировки, тренировки… Мозг не разгружается. Когда ты идешь к своей первой Олимпиаде, это нормально, поэтому молодые ребята чувствуют себя на базе вполне комфортно. А все наши лидеры почти постоянно тренируются на «Круглом» уже шесть лет. За девять месяцев прошлого года мы провели здесь 11 сборов. На
АЛМАЛЫК И ДОРОГА К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ
— Вы сразу согласились возглавить команду, когда поступило такое предложение?
— Да.
— Почему?
— Сложно сказать. Наверное, к этому решению меня просто подвело время.
— Как долго вы сами занимались прыжками в воду?
— Вплоть до окончания школы. При этом уже с третьего класса я мечтала стать тренером. 25 июня 1984 года получила аттестат, а 26-го устроилась на работу.
— Это было в Алмалыке?
— Да. Там я отработала 11 лет, двое моих спортсменов выигрывали первенство СССР, входили в юношескую сборную. Но в 1992-м страна развалилась, и на этом все закончилось. Узбекистан не имел своей валюты, не имел возможности отправлять своих спортсменов на соревнования. Мы даже в Москву не ездили — варились в своей каше. И я прекрасно понимала, что, если дальше так все пойдет, о серьезной работе придется забыть навсегда.
— Но ведь выбрались же?
— Я тогда просила о помощи всех, кого знала, была готова ухватиться за любую возможность работать в России. Сначала мне предложили поехать в Сочи, где вроде бы собирались открыть прыжковый бассейн. Через год я поняла, что строительство бассейна в Сочи даже не предвидится. Тогда стала действовать сама: приехала на соревнования в Тольятти и попросила знакомого тренера взять меня на работу. Меня взяли на группы самоокупаемости, предоставили общежитие. С собой я привезла из Алмалыка двух своих спортсменов, один из которых уже был победителем всесоюзных соревнований.
В 2013-м мы с Виктором приехали в Росток на чемпионат Европы, и перед самыми соревнованиями он мне говорит: мол, с кем
Долго мы там не смогли продержаться: спортсменам так и не дали жилье, поэтому вытерпели они только год и вернулись обратно в Узбекистан. Я и сама понимала, что, если продолжать работать на самоокупаемости, никакого результата не будет. А хотелось
— Насколько хорошим?
— В Алмалыке я много общалась с тренером по спортивной гимнастике Розой Борисовной Ишковой — мы жили рядом. Несмотря на то что условия для тренировок у гимнастов были ничуть не лучше, чем у прыгунов, ее спортсменка Роза Галиева в 1992-м попала на Олимпийские игры и стала чемпионкой в командном первенстве. Она до сих пор остается в Алмалыке единственной олимпийской чемпионкой. А тогда я смотрела на нее и думала: «Не важно, из какого ты города. Важно, насколько сильно хочешь добиться результата».
— В какой момент в вашей группе появился Минибаев?
— Это произошло уже после того, как из Тольятти я переехала в Электросталь. Меня точно так же взяли на группу самоокупаемости, но если в Тольятти группы формировались по принципу «кто первым заплатил», то в Электростали я сама ходила по детским садам, отбирала детишек. Начала работать в бассейне в декабре, а уже в апреле меня перевели на обычную тренерскую ставку. Виктор появился в следующем наборе. Маленький, старательный — сразу было видно, что будет прыгать. Отличался от всех.
— Каждый раз, когда я вижу ту невероятно сложную программу, которую Минибаев делает уже много лет, у меня возникает вопрос: неужели не страшно посылать спортсмена на такие прыжки?
— Волнение, безусловно, есть. Но именно волнение, а не страх. Я ни разу в жизни не посылала на десять метров неподготовленного спортсмена. У Виктора хорошая голова, он всегда понимает, что делает. Когда идет на новый прыжок, как правило, делает его удачно. Исключений пока не случалось.
— Вас не пугало приближение момента, когда Минибаев решит завершить карьеру и вам как тренеру придется начать все сначала?
— Я задумывалась об этом, скажем так. Думала о том, что Игры в Рио, скорее всего, станут для Виктора последними, и понимала, что не совсем готова снова «спускаться» на малышей. Это сложно даже чисто физически: Минибаева я сама таскала на лонже, пока у меня не начали в буквальном смысле «отваливаться» плечи. И начать этот путь сначала, зная, насколько он тяжел… За год до Олимпиады я даже у главного тренера спросила, не возьмет ли он меня работать в федерацию после того, как Виктор закончит прыгать.
— Неужели были готовы с утра до вечера сидеть в офисе и перекладывать бумажки?
— Нет, конечно. Но понимала и то, что снова на набор детей уже не пойду. Думала, может быть, мне предложат работать с юниорами или с основной командой — помогать другим тренерам. Если бы мне сказали «нет», возможно, я уехала бы за границу.
В Татарстане Шлейхер — единственный, кто может завоевывать медали, поэтому на чемпионатах страны он выступает как правило во всех видах программы. Это тяжело.
— А звали?
— Звали. Приглашали в Испанию, еще когда там работал Михаил Угрюмов, потом в Великобританию — в Эдинбург. На самом деле подобных предложений сейчас море. Мы предлагаем нашим тренерам — никто не хочет ехать.
Что до Виктора, не могу сказать, что жду с нетерпением, когда он закончит карьеру. Пусть прыгает, пока прыгается, пока есть силы. Если бы
КОНКУРЕНЦИЯ
— Так ведь конкуренции нет и у Ильи Захарова и Евгения Кузнецова на трехметровом трамплине — несмотря на все прошлогодние разговоры о том, что с ними готовы на равных соперничать братья Новоселовы.
— Такая конкуренция, кстати, может появиться уже в ближайшее время — со стороны Никиты Шлейхера. Во всяком случае, на чемпионате России он перед последним прыжком лидировал. Там, правда, есть другая проблема: в Татарстане Шлейхер — единственный, кто может завоевывать медали, поэтому на чемпионатах страны он выступает, как правило, во всех видах программы. Это тяжело.
— Когда я смотрела тренировки сборной перед чемпионатом Европы, у меня сложилось впечатление, что Захаров и Кузнецов, хотя и остаются лидерами команды, внутренне до сих пор психологически придавлены Олимпийскими играми.
— Не только они. Юля Тимошинина полгода вообще практически не тренировалась. Даже пропустила юниорское первенство мира — не могла заставить себя в бассейн зайти. Захарову и Кузнецову пришлось гораздо тяжелее:
— Могу ошибаться, поскольку не нахожусь внутри команды, но мне показалось, что Захарова выбило из колеи уже то, что он проиграл отборочный предолимпийский чемпионат России.
— Может быть, и так. На протяжении достаточно долгого времени Илье внушалось главным тренером, что сзади никого нет. Не исключаю, что он и сам в это поверил. А спортсмен должен быть готов к тому, что может проиграть. Мне пришлось побывать в похожей ситуации с Виктором. В 2013-м мы с ним приехали в Росток на чемпионат Европы, и перед самыми соревнованиями он мне говорит: мол, с кем
Конечно, Захарову пришлось тогда несладко. Сначала проиграл отбор, потом начались разговоры о том, что он вообще не должен ехать на Олимпийские игры в личном виде. Внешне он тогда старался не подавать вида, что это
ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗАВОЕВАТЬ В БУДАПЕШТЕ ДВЕ МЕДАЛИ
— В последние годы стало заметно, что во многих странах подготовка прыгунов в воду стала вестись совершенно иначе, нежели раньше. Это принципиально иная проработка мышц, другие специалисты. Как обстоит дело в российской сборной?
— В этом году мы пригласили в команду специалиста по ОФП, который дает ребятам кроссфит, работает с ними на выносливость, на функционалку, у нас появились «триксы» (петли TRX. — Прим. «СЭ»), мы много работаем в тренажерном зале, что раньше не рекомендовалось, скажем так. Считалось, что прыгуну в воду это не нужно, потому что закрепощает мышцы. На самом деле все это давно вошло в мировую практику. Прыжковый мир давно занимается и прокачкой мышц, и даже структурой тела. На сборах у нас проводится обязательная для всех зарядка, которой раньше тоже не было. Одно время мы ходили по утрам в бассейн на спады (упражнение для отработки входа в воду. — Прим. «СЭ».), потом
— Эффект новой работы уже просматривается?
— Мне кажется, что да. В прыжках появилась высота, легкость в движениях, хотя поначалу спортсмены постоянно пытались со мной дискутировать: зачем, мол, вы нас так сильно мучаете? Понятно, что со всеми проблемами за полгода не справиться, но процесс пошел.
—
— Хотелось бы завоевать две медали. Когда меня брали на работу, то сказали, что не будут слишком требовательно относиться к тому, как команда выступит на главном старте. Все понимают: нужно проделать большую работу, прежде чем спрашивать за результат. Так что эти обязательства мы поставили для себя сами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter