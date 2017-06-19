Белорус Вадим Каптур вошел в десятку сильнейших на ЧЕ по прыжкам в воду

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Белорус за свое выступление на 10-метровой вышке получил от судей сумму 411,30 балла. На первую ступень пьедестала почета поднялся француз Бенжамин Оффре, набрав 511,75 очка, серебряную награду завоевал спортсмен из России Виктор Минибаев — 493,25 балла, бронзовая медаль досталась представителю Великобритании Мэтью Ли, в его активе 485,55 очка.

Вадим Каптур в 2017 году стал обладателем бронзовой награды на первом этапе Гран-при в немецком Ростоке. Тогда его результат составил 456,85 балла, белорус уступил одному из мировых лидеров в этом виде китайцу Янь Цзяню с суммой 546,60 очка и его соотечественнику Ксю Зевею — 473,85 балла. Он также является призером чемпионатов Европы 2008, 2010 и 2014 годов.

На континентальном форуме в Киеве белорусы дважды занимали четвертые места. Вадим Каптур и Артем Боровский остановились в шаге от призового места в синхронных прыжках с вышки, в командных соревнованиях Алене Хамулькиной и Вадиму Каптуру немного не хватило для завоевания бронзовой медали.