Первая проверка после Рио

Олимпийский чемпион Илья Захаров стал чемпионом Европы в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, а следом первенствовал в синхронных прыжках на этом снаряде в дуэте с Евгением Кузнецовым. Пятикратная чемпионка Европы Надежда Бажина добавила к списку высших титулов еще один, выиграв синхронные прыжки в паре с Кристиной Ильиных.

РАЗОБРАННЫЕ ФАВОРИТЫ

Когда европейское первенство проводится за месяц до мирового, к нему относятся, как правило, как к тестовому, почти что тренировочному турниру. Именно таким он стал для российской сборной. Точнее — для ее лидеров: Захарова, Кузнецова и трехкратного чемпиона Европы Виктора Минибаева. Зачислить в список лидеров девушек было бы не совсем корректным: если перечисленные прыгуны-мужчины на протяжении многих лет считаются одними из сильнейших не только на европейском, но и на мировом уровнях, то девичий максимум — борьба за место в финалах мировых первенств. И это — в лучшем случае.

Известный украинский тренер Михаил Угрюмов заметил, говоря о чемпионате в Киеве, что для специалистов эти соревнования представляют определенный интерес с той точки зрения, что они являются первым крупным стартом после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Что же за это время изменилось? Больших перемен не произошло. После Игр-2016 спорт оставила 18-кратная чемпионка Европы и чемпионка мира Таня Каньотто. Вместе с ней ушла ее напарница по синхронным прыжкам Франческа Даллапе, справедливо рассудив, что без Тани серьезного результата ей уже не добиться.

Из тех, кто остался, в Киев приехали не все. Олимпийские чемпионы в синхронных прыжках с трамплина Джефф Лоу и Крис Мерс посчитали более правильным сосредоточиться на подготовке к мировому первенству, такой же стратегии последовал наиболее знаменитый из английских прыгунов в воду Том Дейли. Без этих спортсменов турнир получился не слишком представительным: 27 участников имели опыт Олимпийских игр, 13 выступали в финалах индивидуальных и синхронных дисциплин, но из призеров (а европейцы забрали в Рио семь из тридцати медалей) в Киев приехал лишь 28-летний немецкий ветеран Патрик Хаусдинг.

Лучше бы он, правда, этого не делал: в столь «разобранном» виде Патрик не выступал в официальных соревнованиях ни разу в жизни. Причину по словам Угрюмова многие были склонны видеть в том, что в начале нынешнего сезона Патрик сменил тренера. Его бывший наставник Ян Кречмер решил перед уходом на пенсию доверить подопечного более молодому специалисту, а тот, что называется, наломал дров: Хаусдинг не попал в финал, получив за два последних прыжка своей программы столько, сколько в лучшие для себя времена без усилий набирал за одну попытку.

В ОЖИДАНИИ УСИЛЕНИЯ

Как для Захарова, так и для Кузнецова выступление в Киеве было делом чести, возможностью реабилитировать себя за олимпийский результат — столь же чудовищно нелепый, как и тот, что показал в Киеве Хаусдинг (в индивидуальных прыжках Илья не сумел пробиться в финал, а в синхроне россияне остались седьмыми). С этой точки зрения турнир вышел на славу. Комментарий Угрюмова относительно Захарова был коротким, но емким: «По сравнению с Рио — совсем другой спортсмен, свежий, хорошо тренированный». Применительно к Кузнецову этого сказать было нельзя: Евгений провалил личный турнир, не попав в финал, но благодаря «синхронной» победе стал в Киеве семикратным чемпионом континента.

Было бы крайне ошибочным принижать значимость этих двух мужских российских побед: основными соперниками россиян в рамках Европы традиционно считаются украинцы, к тому же сам чемпионат был для последних «домашним». Еще до начала соревнований было очевидно, что в силу этой причины основным турниром года для украинцев станет именно европейский старт. И что готовиться к европейскому первенству прыгуны будут как никогда тщательно. Собственно, небывалый доселе медальный результат (страна-хозяйка почти поделила с Россией первенство, завоевав десять медалей, включая три золотые) лишь подтвердил этот тезис.

К чемпионату мира российскую команду предполагается усилить: в синхронном дуэте с десятиметровой вышки с Минибаевым будет выступать экс-украинец Александр Бондарь. Этот дуэт считается одним из сильнейших в мире не только в силу предельной сложности исполняемых элементов, но и потому, что в лице Бондаря Минибаев наконец приобрел абсолютно равного во всех отношениях партнера. Чтобы понять, насколько это важно, достаточно вспомнить времена легендарного Дмитрия Саутина, который был вынужден сознательно сдерживать высоту и амплитуду собственных прыжков, чтобы партнерам было проще под него подстраиваться.

В личном финале с вышки (этот вид программы завершал чемпионат) Минибаев в Киеве не слишком преуспел. В предварительной серии он уступил почти шестьдесят баллов французу Бенджамину Оффре, которого значительно превосходил в сложности, но воспользоваться этим преимуществом спортсмен не сумел. В финале после четвертого раунда россиянина и француза разделяли всего 0,4, но уже в следующем раунде Оффре окончательно вырвался вперед. Впрочем, если расценивать чемпионат, как тренировку, завоеванное Минибаевым серебро — более чем достойный итог.

Чемпионат Европы. Мужчины. Мужчины. Вышка

1. Оффре (Франция) — 511,75. 2. МИНИБАЕВ — 493,25. 3. Ли (Великобритания) — 485,55. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки. 1. ЗАХАРОВ / КУЗНЕЦОВ — 427,71. 2. Кваша / Колодий (Украина) — 426,96. 3. Вудварт / Хитли (Великобритания) — 395,61.

Женщины. Трамплин, 1 м

1. Берточчи (Италия) — 282,80. 2. БАЖИНА — 277,35. 3. Ставчински (Германия) — 271,80. Синхронные прыжки. Трамплин, 3 м. 1. БАЖИНА / ИЛЬИНЫХ — 304,80. 2. Пунцель / Фрейер (Германия) — 284,10. 3. Янсен / Вилс (Голландия) — 283,80.