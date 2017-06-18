Россиянин Минибаев взял серебро в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве
Россиянин Виктор Минибаев завоевал серебряную медаль в соревнованиях по прыжкам в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве.
В финале Минибаев по сумме шести прыжков набрал 493,25 балла. Победу одержал француз Бенжамин Оффре (511,75). Тройку призеров замкнул англичанин Мэттью Ли (485,55).
Еще один россиянин Роман Измайлов (425,60) занял 7-е место.
Это был заключительный вид соревновательной программы на чемпионате Европы-2017.
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