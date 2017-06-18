Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/30111904/
18 июня 2017, 19:32 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Россиянин Минибаев взял серебро в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве

Россиянин Виктор Минибаев завоевал серебряную медаль в соревнованиях по прыжкам в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве.

В финале Минибаев по сумме шести прыжков набрал 493,25 балла. Победу одержал француз Бенжамин Оффре (511,75). Тройку призеров замкнул англичанин Мэттью Ли (485,55).

Еще один россиянин Роман Измайлов (425,60) занял 7-е место.

Это был заключительный вид соревновательной программы на чемпионате Европы-2017.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Бажина и Ильиных стали чемпионками Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Бажина и Ильиных стали чемпионками Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильных одержали победу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать