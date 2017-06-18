Бажина и Ильиных стали чемпионками Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильных одержали победу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
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Российские спортсменки показали результат 304,80 балла. Серебро завоевали немки Тина Пунцель и Фредерика Фрейер (284,10). Третьими стали представительницы Нидерландов Инге Янссен и Дафне Уилс (283,80).
Чемпионат Европы завершится 18 июня.
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