Минибаев вторым квалифицировался в финал ЧЕ в прыжках в воду с вышки
КИЕВ, 18 июн-
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский прыгун в воду Виктор Минибаев квалифицировался со вторым результатом в финал чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
В индивидуальных прыжках с вышки Минибаев набрал в квалификации вторую сумму баллов — 435,60. Третьим стал еще один представитель российской команды — Роман Измайлов — 423,60.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве завершится 18 июня.
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