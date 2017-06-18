Минибаев вторым квалифицировался в финал ЧЕ в прыжках в воду с вышки

В индивидуальных прыжках с вышки Минибаев набрал в квалификации вторую сумму баллов — 435,60. Третьим стал еще один представитель российской команды — Роман Измайлов — 423,60.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве завершится 18 июня.