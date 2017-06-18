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18 июня 2017, 12:27 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Минибаев вторым квалифицировался в финал ЧЕ в прыжках в воду с вышки

КИЕВ, 18 июн- Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский прыгун в воду Виктор Минибаев квалифицировался со вторым результатом в финал чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

В индивидуальных прыжках с вышки Минибаев набрал в квалификации вторую сумму баллов — 435,60. Третьим стал еще один представитель российской команды — Роман Измайлов — 423,60.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве завершится 18 июня.
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