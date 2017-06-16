Россиянин Захаров стал чемпионом Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Второе место занял украинец Илья Кваша (484,30), третьим стал его соотечественник Олег Колодий (470,30).

Золотая медаль Захарова стала первой для сборной России на нынешнем турнире, до этого в активе команды было четыре серебра и две бронзы.

Захаров является олимпийским чемпионом и победителем Универсиады в данной дисциплине, теперь он стал семикратным чемпионом Европы.

Чемпионат Европы завершится 18 июня.