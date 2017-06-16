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16 июня 2017, 19:36 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Россиянин Захаров стал чемпионом Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россиянин Илья Захаров одержал победу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Спортсмен показал результат 525,10 балла.

Второе место занял украинец Илья Кваша (484,30), третьим стал его соотечественник Олег Колодий (470,30).

Золотая медаль Захарова стала первой для сборной России на нынешнем турнире, до этого в активе команды было четыре серебра и две бронзы.

Захаров является олимпийским чемпионом и победителем Универсиады в данной дисциплине, теперь он стал семикратным чемпионом Европы.

Чемпионат Европы завершится 18 июня.
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