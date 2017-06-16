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16 июня 2017, 17:31 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Россияне Тимошинина и Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на ЧЕ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россияне Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев заняли второе место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

Победителями стали британцы Лоис Тулсон и Мэттью Ли. Увеличить
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Спортсмены показали результат 300,30 балла.

Победителями стали британцы Лоис Тулсон и Мэттью Ли (308,16), третье место у итальянцев Ноэми Батки и Майкола Вердзото (299,58).

Чемпионат Европы завершится 18 июня.
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