Россияне Тимошинина и Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на ЧЕ
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россияне Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев заняли второе место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
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Спортсмены показали результат 300,30 балла.
Победителями стали британцы Лоис Тулсон и Мэттью Ли (308,16), третье место у итальянцев Ноэми Батки и Майкола Вердзото (299,58).
Чемпионат Европы завершится 18 июня.
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