Письменко набрала 303,30 балла в этом виде программы на турнире, который проходит в Киеве. Серебро досталось швейцарке Мишель Хаймберг (293,25), бронза — еще одной украинке Анастасии Недобиге (291,65).

Россиянка Кристина Ильиных стала пятой (285,55), а Екатерина Некрасова — восьмой (265,70).

Чемпионат Европы в Киеве завершится 18 июня.