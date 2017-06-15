Письменская выиграла ЧЕ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Ильиных — 5-я
КИЕВ, 15 июн —
Р-Спорт. Украинская прыгунья в воду Анна Письменская завоевала золотую медаль чемпионата Европы в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Письменко набрала 303,30 балла в этом виде программы на турнире, который проходит в Киеве. Серебро досталось швейцарке Мишель Хаймберг (293,25), бронза — еще одной украинке Анастасии Недобиге (291,65).
Россиянка Кристина Ильиных стала пятой (285,55), а Екатерина Некрасова — восьмой (265,70).
Чемпионат Европы в Киеве завершится 18 июня.
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