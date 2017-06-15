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15 июня 2017, 19:26 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Письменская выиграла ЧЕ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Ильиных — 5-я

КИЕВ, 15 июн — Р-Спорт. Украинская прыгунья в воду Анна Письменская завоевала золотую медаль чемпионата Европы в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Письменко набрала 303,30 балла в этом виде программы на турнире, который проходит в Киеве. Серебро досталось швейцарке Мишель Хаймберг (293,25), бронза — еще одной украинке Анастасии Недобиге (291,65).

Россиянка Кристина Ильиных стала пятой (285,55), а Екатерина Некрасова — восьмой (265,70).

Чемпионат Европы в Киеве завершится 18 июня.
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