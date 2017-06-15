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15 июня 2017, 11:55 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Ильиных квалифицировалась в финал ЧЕ по прыжкам в воду с трамплина 3 м

КИЕВ, 15 июн — Р-Спорт. Российская прыгунья в воду Кристина Ильиных квалифицировалась в финал чемпионата Европы с лучшим результатом в прыжках с трехметрового трамплина.

Ильиных набрала лучшую сумму баллов в квалификации — 302,00. Еще одна россиянка Екатерина Некрасова также пробилась в финал, набрав пятую сумму баллов — 274,80.

Чемпионат Европы в Киеве завершится 18 июня.
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