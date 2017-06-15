Ильиных квалифицировалась в финал ЧЕ по прыжкам в воду с трамплина 3 м
КИЕВ, 15 июн —
Р-Спорт. Российская прыгунья в воду Кристина Ильиных квалифицировалась в финал чемпионата Европы с лучшим результатом в прыжках с трехметрового трамплина.
Ильиных набрала лучшую сумму баллов в квалификации — 302,00. Еще одна россиянка Екатерина Некрасова также пробилась в финал, набрав пятую сумму баллов — 274,80.
Чемпионат Европы в Киеве завершится 18 июня.
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