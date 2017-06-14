Украинец Кваша победил на ЧЕ в прыжках с однометрового трамплина, Назин — 8-й
КИЕВ, 14 июн —
Р-Спорт. Украинский прыгун в воду Илья Кваша завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Киеве в прыжках с однометрового трамплина.
Кваша по итогам выступления в финале набрал 431,75 балла. Вторым стал представитель Германии Патрик Хаусдинг (419,80), бронзу завоевал француз Матье Россе (412,95).
Россиянин Сергей Назин стал восьмым, набрав 367,45 балла.
Чемпионат Европы завершится в Киеве 18 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter