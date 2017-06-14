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14 июня 2017, 19:29 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Украинец Кваша победил на ЧЕ в прыжках с однометрового трамплина, Назин — 8-й

КИЕВ, 14 июн — Р-Спорт. Украинский прыгун в воду Илья Кваша завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Киеве в прыжках с однометрового трамплина.

Кваша по итогам выступления в финале набрал 431,75 балла. Вторым стал представитель Германии Патрик Хаусдинг (419,80), бронзу завоевал француз Матье Россе (412,95).

Россиянин Сергей Назин стал восьмым, набрав 367,45 балла.

Чемпионат Европы завершится в Киеве 18 июня.
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Россиянки Тимошинина и Белова стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на ЧЕ

Россиянки Тимошинина и Белова стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на ЧЕ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова заняли второе место в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Спортсменки показали результат 297 баллов.
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