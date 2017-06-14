Россиянки Тимошинина и Белова стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на ЧЕ
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова заняли второе место в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Спортсменки показали результат 297 баллов.
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Победительницами стали британки Руби Бауэр и Фиби Бэнкс (299,19), третий результат у украинок Валерии Люлько и Софьи Лыскун (288,96).
Чемпионат Европы завершится 18 июня.
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