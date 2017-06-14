Прыгун в воду Назин квалифицировался в финал ЧЕ в прыжках с однометрового трамплина

Назин стал 9-м в квалификации с суммой 346,30 балла. Еще один представитель сборной России Илья Молчанов занял в квалификации 18-е место с суммой баллов 318,55 и остался вне борьбы за медали.

Финал в этом виде программы на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве пройдет в среду.