Прыгун в воду Назин квалифицировался в финал ЧЕ в прыжках с однометрового трамплина
КИЕВ, 14 июн —
Р-Спорт. Российский прыгун в воду Сергей Назин квалифицировался в финал чемпионата Европы в прыжках с однометрового трамплина.
Назин стал 9-м в квалификации с суммой 346,30 балла. Еще один представитель сборной России Илья Молчанов занял в квалификации 18-е место с суммой баллов 318,55 и остался вне борьбы за медали.
Финал в этом виде программы на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве пройдет в среду.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter