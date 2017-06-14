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14 июня 2017, 13:22 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Прыгун в воду Назин квалифицировался в финал ЧЕ в прыжках с однометрового трамплина

КИЕВ, 14 июн — Р-Спорт. Российский прыгун в воду Сергей Назин квалифицировался в финал чемпионата Европы в прыжках с однометрового трамплина.

Назин стал 9-м в квалификации с суммой 346,30 балла. Еще один представитель сборной России Илья Молчанов занял в квалификации 18-е место с суммой баллов 318,55 и остался вне борьбы за медали.

Финал в этом виде программы на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве пройдет в среду.
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