Чуйнышена выиграла серебро ЧЕ по прыжкам в воду с вышки, Тимошинина — бронзу
Россиянка Анна Чуйнышена стала серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в воду с десятиметровой вышки, еще одна российская спортсменка Юлия Тимошинина завоевала бронзу.
Чемпионкой стала британка Лойс Тулсон, набравшая в сумме 330,75 балла. Чуйнышена набрала 326,90 балла. Тимошинина по итогам выступлений на турнире в Киеве получила 313,30 балла.
Чемпионат Европы завершится 18 июня.
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