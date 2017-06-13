Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/30062741/
13 июня 2017, 20:13 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Чуйнышена выиграла серебро ЧЕ по прыжкам в воду с вышки, Тимошинина — бронзу

Россиянка Анна Чуйнышена стала серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в воду с десятиметровой вышки, еще одна российская спортсменка Юлия Тимошинина завоевала бронзу.

Чемпионкой стала британка Лойс Тулсон, набравшая в сумме 330,75 балла. Чуйнышена набрала 326,90 балла. Тимошинина по итогам выступлений на турнире в Киеве получила 313,30 балла.

Чемпионат Европы завершится 18 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Белорусские прыгуны в воду Хамулькина и Каптур заняли четвертое место в команде на ЧЕ

Белорусские прыгуны в воду Хамулькина и Каптур заняли четвертое место в команде на ЧЕ

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Алена Хамулькина и Вадим Каптур заняли четвертое место в командном зачете на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который стартовал в Киеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать