Белорусские прыгуны в воду Хамулькина и Каптур заняли четвертое место в команде на ЧЕ

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Женщины выполняли свою программу в прыжках с трехметрового трамплина, мужчины соревновались с 10-метровой вышки. Белорусы за свое выступление получили от судей сумму 355,70 балла. Их опередили Лаура Марино и Матье Россе из Франции — 372,40 очка, серебряные награды завоевали Виктория Кесарь и Александр Горшковозов из Украины — 366,55 балла. Россияне Надежда Бажина и Виктор Минибаев стали бронзовыми призерами — 366,10 очка.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду продолжится в столице Украины до 18 июня.