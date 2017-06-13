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13 июня 2017, 18:10 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Молчанов и Некрасова стали 4-ми в синхронных прыжках в воду на ЧЕ

Российские прыгуны в воду Екатерина Некрасова и Илья Молчанов заняли четвертое место в синхронных смешанных прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

Некрасова и Молчанов набрали за свое выступление в финале 280,71 балла, уступив 0,69 балла и бронзу немецкому дуэту Тина Пунцель/Лу Массенберг (281,40).

Золото ЧЕ завоевали Елена Бертокки и Майкол Вердзотто из Италии (287,88), а серебряными призерами стали украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчук (282,96).
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Белорусские прыгуны в воду Хамулькина и Каптур заняли четвертое место в команде на ЧЕ

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Алена Хамулькина и Вадим Каптур заняли четвертое место в командном зачете на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который стартовал в Киеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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