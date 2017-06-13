Молчанов и Некрасова стали 4-ми в синхронных прыжках в воду на ЧЕ
Российские прыгуны в воду Екатерина Некрасова и Илья Молчанов заняли четвертое место в синхронных смешанных прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
Некрасова и Молчанов набрали за свое выступление в финале 280,71 балла, уступив 0,69 балла и бронзу немецкому дуэту Тина Пунцель/Лу Массенберг (281,40).
Золото ЧЕ завоевали Елена Бертокки и Майкол Вердзотто из Италии (287,88), а серебряными призерами стали украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчук (282,96).
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