Российская прыгунья в воду Тимошинина с лучшим результатом прошла в финал ЧЕ в Киеве
КИЕВ, 13 июн —
Р-Спорт. Российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина с лучшим результатом квалифицировалась в финал чемпионата Европы в Киеве в индивидуальных прыжках с вышки.
Тимошинина набрала 318,35 балла. Еще одна представительница сборной России Анна Чуйнышена заняла 12-е место в квалификации (231,35). Обе выступят в финале.
Финал в этом виде программы состоится во вторник вечером.
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