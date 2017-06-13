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13 июня 2017, 11:46 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Российская прыгунья в воду Тимошинина с лучшим результатом прошла в финал ЧЕ в Киеве

КИЕВ, 13 июн — Р-Спорт. Российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина с лучшим результатом квалифицировалась в финал чемпионата Европы в Киеве в индивидуальных прыжках с вышки.

Тимошинина набрала 318,35 балла. Еще одна представительница сборной России Анна Чуйнышена заняла 12-е место в квалификации (231,35). Обе выступят в финале.

Финал в этом виде программы состоится во вторник вечером.
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