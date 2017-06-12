Российские прыгуны в воду на ЧЕ впервые серьезно проверят силы после Рио
КИЕВ, 12 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России начинает борьбу за медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
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На чемпионате Европы будет разыграно 13 комплектов медалей — в восьми олимпийских дисциплинах прыжков в воду и в пяти неолимпийских (прыжках с метрового трамплина у мужчин и женщин, в миксте с трехметрового трамплина и с вышки, а также в командном турнире).
После Олимпийских игр в
Тем не менее даже в постолимпийский сезон чемпионат Европы бьет рекорды по представительству — на турнир заявлены 23 сборные, а это больше, чем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне в 2016-м.
Из действующих чемпионов в Киеве титулы в своих видах программы будут отстаивать Илья Кваша (Украина), победивший в 2016-м на метровом трамплине, Евгений Кузнецов (Россия) — обладатель звания сильнейшего на 3-метровом трамплине, а также Виктор Минибаев и Надежда Бажина (оба — Россия) в командных соревнованиях.
Для сборной России этот турнир станет первой серьезной проверкой сил после Олимпийских игр в
«Чемпионат Европы будет очень важен для меня. Это не проходящий турнир. Буду показывать все, на что способен», — сказал Минибаев.
В заявке на прыжки с трехметрового трамплина у сборной России — чемпион Игр-2012 Илья Захаров и серебряный призер Олимпиады в Лондоне Евгений Кузнецов. У женщин на вышке выступят Анна Чуйнышена, Юлия Тимошинина и Валерия Белова (Белова только в «синхроне» с Тимошининой), на трехметровом трамплине Екатерина Некрасова, Кристина Ильиных и Бажина (Бажина только в «синхроне» с Ильиных), на метровом трамплине — Бажина и Мария Полякова, Сергей Назин и Илья Молчанов.
«Честно сказать, от этого старта ожиданий никаких нет в принципе. Это как последний из этапов подготовки к Будапешту. Команда, в которой даже не выступят все сильнейшие, просто проверит свои силы перед чемпионатом мира, на который у нас главный акцент в этом сезоне», — сказал президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«LEN (Европейская лига плавания) в устной форме заверила нас в том, что будет обеспечена безопасность нашей команды в Киеве. Надеюсь, все пройдет хорошо», — отметил он.
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