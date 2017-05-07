Бондарь вошел в состав сборной России для участия в ЧМ по водным видам спорта-2017

Чемпионат мира-2017 по водным видам спорта пройдет в Будапеште во второй половине июля. Ранее стало известно, что Бондарь пропустит чемпионат Европы в Киеве. Осенью 2016 года он получил российский паспорт, а ранее выступал за сборную Украины.

Мужчины:

трамплин (1 метр) — Илья Молчанов, Евгений Кузнецов;.

трамплин (3 метра) — Илья Захаров, Кузнецов;.

вышка — Бондарь, Виктор Минибаев;.

вышка синхрон — Бондарь, Минибаев;.

трамплин (3 метра сихрон) — Кузнецов, Захаров.

Женщины:

трамплин (1 метр) — Мария Полякова, Надежда Бажина;.

трамплин (3 метра) — Екатерина Некрасова, Кристина Ильиных;.

вышка — Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина;.

вышка синхрон — Тимошинина и Валерия Белова;.

трамплин синхрон — Бажина и Ильиных;.

командные соревнования — Кузнецов и Тимошинина.