Бондарь вошел в состав сборной России для участия в ЧМ по водным видам спорта-2017
КАЗАНЬ, 7 мая —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Прыгун в воду Александр Бондарь вошел в состав сборной России для участия в чемпионате мира по водным видам спорта-2017, заявила агентству «Р-Спорт» главный тренер российских прыгунов Светлана Моисеева.
Чемпионат мира-2017 по водным видам спорта пройдет в Будапеште во второй половине июля. Ранее стало известно, что Бондарь пропустит чемпионат Европы в Киеве. Осенью 2016 года он получил российский паспорт, а ранее выступал за сборную Украины.
Мужчины:
трамплин (1 метр) — Илья Молчанов, Евгений Кузнецов;.
трамплин (3 метра) — Илья Захаров, Кузнецов;.
вышка — Бондарь, Виктор Минибаев;.
вышка синхрон — Бондарь, Минибаев;.
трамплин (3 метра сихрон) — Кузнецов, Захаров.
Женщины:
трамплин (1 метр) — Мария Полякова, Надежда Бажина;.
трамплин (3 метра) — Екатерина Некрасова, Кристина Ильиных;.
вышка — Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина;.
вышка синхрон — Тимошинина и Валерия Белова;.
трамплин синхрон — Бажина и Ильиных;.
командные соревнования — Кузнецов и Тимошинина.
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