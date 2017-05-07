Определен состав сборной России для участия в ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве
КАЗАНЬ, 7 мая —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Определен состав сборной России для участия в чемпионате Европы по прыжкам в воду.
Чемпионат Европы пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
Женщины:
Трамплин (1 метр) — Надежда Бажина, Мария Полякова.
Трамплин (3 метра) — Кристина Ильиных, Екатерина Некрасова.
Вышка — Анна Чуйнышена, Юлия Тимошинина.
Трамплин (3 метра), синхронные прыжки — Бажина, Ильиных.
Вышка, синхронные прыжки — Тимошинина, Валерия Белова.
Мужчины:
Трамплин (1 метр) — Роман Назин, Илья Молчанов.
Трамплин (3 метра) — Евгений Кузнецов, Илья Захаров.
Вышка — Виктор Минибаев, Роман Измайлов.
Трамплин (3 метра), синхронные прыжки — Кузнецов, Захаров.
Вышка, синхронные прыжки — Никита Шлейхер, Александр Белевцев.
Командные соревнования — Минибаев, Бажина.
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