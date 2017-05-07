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7 мая 2017, 14:38 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Определен состав сборной России для участия в ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве

КАЗАНЬ, 7 мая — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Определен состав сборной России для участия в чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Чемпионат Европы пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.

Женщины:

Трамплин (1 метр) — Надежда Бажина, Мария Полякова.

Трамплин (3 метра) — Кристина Ильиных, Екатерина Некрасова.

Вышка — Анна Чуйнышена, Юлия Тимошинина.

Трамплин (3 метра), синхронные прыжки — Бажина, Ильиных.

Вышка, синхронные прыжки — Тимошинина, Валерия Белова.

Мужчины:

Трамплин (1 метр) — Роман Назин, Илья Молчанов.

Трамплин (3 метра) — Евгений Кузнецов, Илья Захаров.

Вышка — Виктор Минибаев, Роман Измайлов.

Трамплин (3 метра), синхронные прыжки — Кузнецов, Захаров.

Вышка, синхронные прыжки — Никита Шлейхер, Александр Белевцев.

Командные соревнования — Минибаев, Бажина.
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