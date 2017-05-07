Бажина и Ильиных выиграли чемпионат России в прыжках с 3-метрового трамплина
КАЗАНЬ, 7 мая —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали чемпионками России в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Чемпионат России проходит в Казани с 3 по 7 мая.
Бажина и Ильиных стали первыми с результатом 307,50 балла.
Второе место у Ульяны Клюевой и Екатерины Некрасовой — 280,50. Бронзу завоевали Мария Полякова и Елена Черных — 279,90.
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