Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/29671111/
7 мая 2017, 14:38 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Бажина и Ильиных выиграли чемпионат России в прыжках с 3-метрового трамплина

КАЗАНЬ, 7 мая — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали чемпионками России в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Чемпионат России проходит в Казани с 3 по 7 мая.

Бажина и Ильиных стали первыми с результатом 307,50 балла.

Второе место у Ульяны Клюевой и Екатерины Некрасовой — 280,50. Бронзу завоевали Мария Полякова и Елена Черных — 279,90.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Все новости
5 мая

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч