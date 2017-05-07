Минибаев/Бондарь выиграли золото чемпионата России в прыжках в воду с вышки
КАЗАНЬ, 7 мая —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали победителями чемпионата России в синхронных прыжках с вышки.
Чемпионат России проходит в Казани с 3 по 7 мая.
Минибаев и Бондарь заняли первое место с результатом 449,85 балла. Вторыми стали Никита Шлейхер и Александр Белевцев — 424,98 балла, бронза у Максима Малофеева и Руслана Тернового — 404,37.
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