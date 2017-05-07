Минибаев/Бондарь выиграли золото чемпионата России в прыжках в воду с вышки

Чемпионат России проходит в Казани с 3 по 7 мая.

Минибаев и Бондарь заняли первое место с результатом 449,85 балла. Вторыми стали Никита Шлейхер и Александр Белевцев — 424,98 балла, бронза у Максима Малофеева и Руслана Тернового — 404,37.