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7 мая 2017, 13:43 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Минибаев/Бондарь выиграли золото чемпионата России в прыжках в воду с вышки

КАЗАНЬ, 7 мая — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали победителями чемпионата России в синхронных прыжках с вышки.

Чемпионат России проходит в Казани с 3 по 7 мая.

Минибаев и Бондарь заняли первое место с результатом 449,85 балла. Вторыми стали Никита Шлейхер и Александр Белевцев — 424,98 балла, бронза у Максима Малофеева и Руслана Тернового — 404,37.
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