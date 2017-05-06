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6 мая 2017, 22:44 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Надежда Бажина и Аркадий Айдаров победили на ЧР по прыжкам в воду в миксте

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Надежда Бажина и Аркадий Айдаров стали победителями проходящего в Казани чемпионата России по прыжкам в воду в смешанных синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Бажина и Айдаров в субботу получили за свое выступление 273,36 балла. Второе место заняли Александр Лебедев и Екатерина Некрасова (270,18), третьими — Александра Бибикина и Григорий Иванов (269,40).

Бажина в субботу также одержала победу в прыжках с метрового трамплина, показав результат 280,30 балла. Второе место заняла Мария Полякова (278,35), Виталия Королева (253,25) стала третьей.

В прыжках с вышки у мужчин победителем чемпионата России стал Виктор Минибаев с результатом 515,85 балла.
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