Надежда Бажина и Аркадий Айдаров победили на ЧР по прыжкам в воду в миксте

Бажина и Айдаров в субботу получили за свое выступление 273,36 балла. Второе место заняли Александр Лебедев и Екатерина Некрасова (270,18), третьими — Александра Бибикина и Григорий Иванов (269,40).

Бажина в субботу также одержала победу в прыжках с метрового трамплина, показав результат 280,30 балла. Второе место заняла Мария Полякова (278,35), Виталия Королева (253,25) стала третьей.

В прыжках с вышки у мужчин победителем чемпионата России стал Виктор Минибаев с результатом 515,85 балла.