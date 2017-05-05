Кузнецов и Захаров победили на ЧР в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. Евгений Кузнецов и Илья Захаров победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в Казани.
Кузнецов и Захаров в пятницу набрали в сумме 437,55 балла. Второе место заняли Никита Шлейхер и Александр Белевцев (431,04 балла), третьими стали Вячеслав и Евгений Новоселовы (402,75).
Победу в синхронных прыжках с вышки среди женщин одержали Юлия Тимошинина и Валерия Белова, показавшие результат 312,96 балла. Вторыми стали Ирина Асташина и Полина Саенкова (280,86), третьими — Анна Чуйнышева и Елизавета Кансо (277,20).
Также Тимошинина и Кузнецов одержали победу в командных соревнованиях, набрав в сумме 419,90 балла. Второе место заняли Надежда Бажина и Виктор Минибаев (389,40), третье — Никита Шлейхер и Виктория Милашечкина (376,05).
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