Российские прыгуны в воду не собираются пропускать чемпионат Европы в Киеве
МОСКВА, 2 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России по прыжкам в воду не собирается пропускать чемпионат Европы в Киеве, заявила агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Светлана Моисеева.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионат Европы пройдет
«Мы выступим на чемпионате Европы, получили соответствующее одобрение МИД. Отбор на чемпионат Европы пройдет по итогам нынешнего чемпионата России в Казани», — сказала Моисеева по телефону.
«Будем надеяться, что чемпионат Европы пройдет в хорошей атмосфере», — сообщил, в свою очередь, по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт» президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter