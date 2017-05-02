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2 мая 2017, 13:57 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Российские прыгуны в воду не собираются пропускать чемпионат Европы в Киеве

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России по прыжкам в воду не собирается пропускать чемпионат Европы в Киеве, заявила агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Светлана Моисеева.

Сборная России по прыжкам в воду не собирается пропускать чемпионат Европы в Киеве заявила агентству Р-Спорт главный тренер команды Светлана <span class=error>Моисеева</span>. Увеличить
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Чемпионат Европы пройдет 12—18 июня. Известны случаи возникновения сложностей при пересечении границы Украины российскими гражданами из-за напряженных отношений между странами.

«Мы выступим на чемпионате Европы, получили соответствующее одобрение МИД. Отбор на чемпионат Европы пройдет по итогам нынешнего чемпионата России в Казани», — сказала Моисеева по телефону.

«Будем надеяться, что чемпионат Европы пройдет в хорошей атмосфере», — сообщил, в свою очередь, по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт» президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
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