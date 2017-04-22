Кузнецов и Захаров победили на этапе Мировой серии в прыжках в воду с трамплина

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Вторыми стали мексиканцы Роммель Пачеко и Хаир Окампо (411,51), третьими — китайцы Цао Юань и Се Сыи (400,50).

Кроме того, ранее в первый день соревнований российская пара Виктор Минибаев/Александр Бондарь стала третьей в синхронных прыжках в воду с вышки.

Спортсмены показали результат 422,16 балла. Первое место заняли китайцы Чень Айшень и Ян Хао (477,84), второе — немцы Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (430,68).

В синхронных прыжках с вышки у женщин россиянки Валерия Белова и Юлия Тимошинина показали шестой результат.

В ночь на воскресенье состоятся соревнования в прыжках с вышки у женщин, в прыжках с трехметрового трамплина у мужчин, а также в синхронных прыжках с вышки среди смешанных пар. Этап Мировой серии в Виндзоре завершится 23 апреля.