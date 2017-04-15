14-летняя американская школьница выступит в двух видах программы на чемпионате мира

Джиллилэнд выиграла национальный чемпионат в синхронных прыжках с 10-метровой вышки с Джессикой Парратто, а также победила в синхронных прыжках в миксте с Эндрю Капобьянко.

В составе американской команды в Будапешт отправятся и серебряные призеры Олимпийских игр-2016 в прыжках с трамплина Сэм Дорман и Майкл Хиксон, а также ставший в Рио вторым в синхронных прыжках с вышки Стил Джонсон с новым напарником Брэндоном Лоскьяво. В женских синхронных прыжках с трамплина выступят Кэссиди Кук и Мария Кобурн.