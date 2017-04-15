14-летняя американская школьница выступит в двух видах программы на чемпионате мира
14-летняя школьница Таррин Джиллилэнд вошла в состав сборной США и выступит в двух видах программы на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 16 по 30 июля.
Джиллилэнд выиграла национальный чемпионат в синхронных прыжках с 10-метровой вышки с Джессикой Парратто, а также победила в синхронных прыжках в миксте с Эндрю Капобьянко.
В составе американской команды в Будапешт отправятся и серебряные призеры Олимпийских игр-2016 в прыжках с трамплина Сэм Дорман и Майкл Хиксон, а также ставший в Рио вторым в синхронных прыжках с вышки Стил Джонсон с новым напарником Брэндоном Лоскьяво. В женских синхронных прыжках с трамплина выступят Кэссиди Кук и Мария Кобурн.
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