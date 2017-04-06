Евангулов: Британский прыгун в воду Крис Мирс обещает выступать до ОИ-2020

Мирс в Рио-де-Жанейро завоевал золото Олимпийских игр-2016 вместе с Джеком Ло в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

«Мы боялись, что (после Рио) уйдет Крис Мирс, ведь у него успешная карьера в музыке, продюсер ему многое обещает, он хорошо зарабатывает как музыкант. После Игр у него было турне по Калифорнии… Боялись, что после золота Игр он уйдет, но он решил остаться, обещает прыгать до Токио», — сказал Евангулов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Также в спорте решил остаться призер Олимпийских игр Том Дэйли, который в Рио оказался вне пьедестала почета в индивидуальных прыжках с вышки. «Это (неудача в Рио) придало ему мотивации, энтузиазма. Он хочет добиться в индивидуальных (прыжках) того же, чего добился и в синхронных. Плюс мы все надеемся, что конгресс FINA (Международной федерации плавания) все же примет решение по рекомендации в олимпийскую программу смешанных дуэтов. И Том мог бы проявить себя в этой дисциплине тоже. Так что мыслей у него об окончании карьеры, насколько мне известно, не было. Он может успешно сочетать все стороны своей деятельности: сотрудничает с ТВ, готовит к выпуску кулинарную книгу по диете для спортсменов… Он очень творческий человек», — добавил Евангулов.