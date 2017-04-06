Евангулов: Британский прыгун в воду Крис Мирс обещает выступать до ОИ-2020
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийский чемпион в прыжках в воду британец Крис Мирс обещает остаться в спорте до Олимпиады 2020 года в Токио, заявил спортивный директор британской сборной Алексей Евангулов.
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«Мы боялись, что (после Рио) уйдет Крис Мирс, ведь у него успешная карьера в музыке, продюсер ему многое обещает, он хорошо зарабатывает как музыкант. После Игр у него было турне по Калифорнии… Боялись, что после золота Игр он уйдет, но он решил остаться, обещает прыгать до Токио», — сказал Евангулов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Также в спорте решил остаться призер Олимпийских игр Том Дэйли, который в Рио оказался вне пьедестала почета в индивидуальных прыжках с вышки. «Это (неудача в Рио) придало ему мотивации, энтузиазма. Он хочет добиться в индивидуальных (прыжках) того же, чего добился и в синхронных. Плюс мы все надеемся, что конгресс FINA (Международной федерации плавания) все же примет решение по рекомендации в олимпийскую программу смешанных дуэтов. И Том мог бы проявить себя в этой дисциплине тоже. Так что мыслей у него об окончании карьеры, насколько мне известно, не было. Он может успешно сочетать все стороны своей деятельности: сотрудничает с ТВ, готовит к выпуску кулинарную книгу по диете для спортсменов… Он очень творческий человек», — добавил Евангулов.
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