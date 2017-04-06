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6 апреля 2017, 9:36 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Евангулов: России стоит лоббировать идею с микстами в прыжках в воду на ОИ

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российской и британской сторонам стоит лоббировать идею о включении соревнований смешанных дуэтов в прыжках в воду в программу Олимпийских игр, заявил спортивный директор британской сборной Алексей Евангулов.

Смешанные дуэты вошли в программу чемпионатов мира с 2015 года.

«У нас на микст большие надежды, а китайцы боятся введения микста в олимпийскую программу. Австралийцы и канадцы — ближайшие соперники сборной России и Великобритании — тоже не заинтересованы в этом, так как у них нет по уровню схожих женской команды и мужской. А мы в этом заинтересованы. Тут, я думаю, (президенту Российской федерации прыжков в воду) Алексею Власенко нужно лоббировать эту идею в высоких кругах FINA (Международной федерации плавания)», — сказал Евангулов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Кстати, я хочу сказать, что в сборной России очень сильная пара и на вышке, и на трамплине. Юля Тимошинина очень хорошо смотрится в миксте с (Виктором) Минибаевым. Может быть, Никита Шлейхер тоже будет хорошим партнером для нее», — добавил он.
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