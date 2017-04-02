Минибаев стал четвертым в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани
КАЗАНЬ, 2 апр —
Р-Спорт. Россиянин Виктор Минибаев занял четвертое место в прыжках в воду с вышки на третьем этапе Мировой серии в Казани.
Первое место занял китаец Чэнь Айсэнь (580,60 балла). Следом финишировал его соотечественник Ян Хао (574,80). На третьей строчке расположился британец Томас Дейли (543,80).
Минибаев в воскресном финале набрал 487,05 балла.
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