Ильиных стала 5-й в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии в Казани

Победу одержала китаянка Ши Танмао, второй стала её соотечественница Ван Хань, а замкнула тройку призёров представительница Канады Дженнифер Абель.



Прыжки в воду. Мировая серия. Третий этап. Казань, Россия

Женщины. Трамплин, 3 м



1. Ши Тинмао (Китай) — 381,90.

2. Ван Хань (Китай) — 363,85.

3. Дженнифер Абель (Канада) — 347,15…

5. Кристина Ильиных (Россия) — 304,65.