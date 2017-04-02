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2 апреля 2017, 19:57 | Водные: Прыжки в воду | Чемпионат.com

Ильиных стала 5-й в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии в Казани

Россиянка Кристина Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на третьем этапе Мировой серии в Казани.

Победу одержала китаянка Ши Танмао, второй стала её соотечественница Ван Хань, а замкнула тройку призёров представительница Канады Дженнифер Абель.

Прыжки в воду. Мировая серия. Третий этап. Казань, Россия
Женщины. Трамплин, 3 м

1. Ши Тинмао (Китай) — 381,90.
2. Ван Хань (Китай) — 363,85.
3. Дженнифер Абель (Канада) — 347,15…
5. Кристина Ильиных (Россия) — 304,65.
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