Минибаев вышел в финал в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани

Минибаев в воскресном полуфинале В показал третий результат, набрав 472,15 балла. Еще один представитель России Александр Бондарь (457 баллов) стал четвертым в полуфинале А и не смог пробиться в финал.

В женских прыжках в воду с 3-метрового трамплина в финал пробилась Кристина Ильиных, ставшая с 303,45 балла третьей в полуфинале А.

Финалы в данных дисциплинах пройдут в Казани позже в воскресенье.