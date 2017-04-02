Минибаев вышел в финал в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани
КАЗАНЬ, 2 апр —
Р-Спорт. Россиянин Виктор Минибаев квалифицировался в финал соревнований в прыжках в воду с вышки на третьем этапе Мировой серии в Казани.
Минибаев в воскресном полуфинале В показал третий результат, набрав 472,15 балла. Еще один представитель России Александр Бондарь (457 баллов) стал четвертым в полуфинале А и не смог пробиться в финал.
В женских прыжках в воду с 3-метрового трамплина в финал пробилась Кристина Ильиных, ставшая с 303,45 балла третьей в полуфинале А.
Финалы в данных дисциплинах пройдут в Казани позже в воскресенье.
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