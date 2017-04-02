Прыгун в воду Минибаев заявил, что у него не было мыслей уйти из спорта после Рио

Российские прыгуны в воду остались без медалей на Играх-2016. Минибаев — серебряный призер чемпионата мира 2013 года и бронзовый медалист мирового первенства-2015. Обе награды спортсмен завоевал в синхронных прыжках с вышки.

«После Рио я отдыхал 3−3,5 месяца, за последние лет десять это рекорд, но мыслей о том, чтобы уйти, не было. Наоборот — хотелось вернуться к тренировкам», — сказал Минибаев корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Этот отдых был мне необходим больше психологически, был тяжелый олимпийский цикл. После первой Олимпиады в Лондоне, где я стал четвертым и мне немного не хватило до медали, тоже было тяжело себя заставлять. Поначалу не очень хотелось прыгать, но втянулся в работу, готовился к Рио и потом вся эта ситуация в Рио. Так что цикл действительно был тяжелым. Решили с тренером, что мне нужно отдохнуть», — добавил он.

Минибаев отметил, что не собирается пока усложнять программу в индивидуальных выступлениях. «В индивидуальной программе я все оставлю как есть на этот год, ничего менять не буду. Будут напрыгивать свои прыжки, работать над качеством, над стабильностью», — подчеркнул он.