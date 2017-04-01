Хайдайвер Сильченко готовит три новых прыжка к Кубку мира в Абу-Даби
КАЗАНЬ, 1 апреля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бронзовый призер чемпионата мира — 2015 Артем Сильченко готовит три новых прыжка к Кубку мира по хайдайвингу в
Абу-Даби. Об этом спортсмен рассказал журналистам.
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«На Кубке мира как минимум нужно отобраться на чемпионат мира в Будапеште, — сказал Сильченко. — Я в идеальной форме. Буду делать из четырех прыжков три новых, которые до меня еще никто не делал. Кроме того, верну свой старый и любимый прыжок».
«Если все эти прыжки получатся идеально, то с ними можно бороться за первое место, — добавил спортсмен. — На мой взгляд, в спорте есть только одно место — первое. Если я
Кубок мира пройдет
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