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1 апреля 2017, 21:36 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Хайдайвер Сильченко готовит три новых прыжка к Кубку мира в Абу-Даби

КАЗАНЬ, 1 апреля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бронзовый призер чемпионата мира — 2015 Артем Сильченко готовит три новых прыжка к Кубку мира по хайдайвингу в Абу-Даби. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Турнир пройдет <nobr>27—29 апреля</nobr>. Увеличить
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«На Кубке мира как минимум нужно отобраться на чемпионат мира в Будапеште, — сказал Сильченко. — Я в идеальной форме. Буду делать из четырех прыжков три новых, которые до меня еще никто не делал. Кроме того, верну свой старый и любимый прыжок».

«Если все эти прыжки получатся идеально, то с ними можно бороться за первое место, — добавил спортсмен. — На мой взгляд, в спорте есть только одно место — первое. Если я когда-то приду к пониманию, что не могу выигрывать, то не будет смысла оставаться в спорте. Поэтому я буду прыгать до тех пор, пока в моих силах побеждать».

Кубок мира пройдет 27—29 апреля.
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