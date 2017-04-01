Хайдайвер Сильченко готовит три новых прыжка к Кубку мира в Абу-Даби

«На Кубке мира как минимум нужно отобраться на чемпионат мира в Будапеште, — сказал Сильченко. — Я в идеальной форме. Буду делать из четырех прыжков три новых, которые до меня еще никто не делал. Кроме того, верну свой старый и любимый прыжок».

«Если все эти прыжки получатся идеально, то с ними можно бороться за первое место, — добавил спортсмен. — На мой взгляд, в спорте есть только одно место — первое. Если я когда-то приду к пониманию, что не могу выигрывать, то не будет смысла оставаться в спорте. Поэтому я буду прыгать до тех пор, пока в моих силах побеждать».