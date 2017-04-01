Тимошинина и Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии

КАЗАНЬ, 1 апреля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бронзовый призер чемпионата мира — 2015 Артем Сильченко готовит три новых прыжка к Кубку мира по хайдайвингу в Абу-Даби. Об этом спортсмен рассказал журналистам.