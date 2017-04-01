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1 апреля 2017, 21:20 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Тимошинина и Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев стали вторыми в миксте в прыжках в воду с 10-метровой вышки на этапе Мировой серии в Казани.

Россияне заработали 323,88 балла. Победителями стали китайцы Лян Цзи и Лян Цзунцзи (347,76). Третье место заняли австралийцы Мелисса Ву и Домоник Бедгуд (314,34).

Ранее Тимошинина вместе Валерией Беловой стала третьей в синхронных прыжках в воду с вышки.

Казанский этап Мировой серии завершится 2 апреля.
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