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1 апреля 2017, 21:13 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Прыгуны в воду Кузнецов и Захаров планируют подготовить прыжок категории ультра-си к ЧМ

КАЗАНЬ, 1 апреля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Илья Захаров планируют возобновить работу над прыжком категории ультра-си с коэффициентом сложности 3,9 к чемпионату мира — 2017 в Будапеште. Об этом журналистам рассказал Илья Захаров.

На этапе Мировой серии в Казани Захаров и Кузнецов заняли третье место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Увеличить
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На этапе Мировой серии в Казани Захаров и Кузнецов заняли третье место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

«Надеюсь, мы будем делать прыжок, который заявляли на Олимпиаду в Рио, — сказал Захаров. — Думаю, сейчас договоримся с Кузнецовым и начнем его прыгать, готовить к чемпионату мира». Спортсмены включали данный прыжок в свою программу на Играх-2016, но не справились с ним должным образом.

«Что касается выступления в Казани, то у нас с Кузнецовым все было нормально, — добавил спортсмен. — Подготовка на “Озере Круглом” была достаточно хорошей. Единственное, почему-то в последнее время не получается синхрон. Где-то мы разбегаемся, где-то делаем элементарные ошибки, которых раньше никогда не делали».

По словам Захарова, они с Кузнецовым будут проводить работу над тем, что мешает им выступать лучше. «Мы знаем причину, но не буду ее разглашать, — сказал он. — Будем над этим работать, поменяем программу, возможно, мы слишком зациклились на одном и том же. Неохота занимать третье место в синхроне, мы понимаем, что можем бороться за золото, коэффициент сложности это позволяет».

Этап Мировой серии в Казани завершится 2 апреля.
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