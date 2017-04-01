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1 апреля 2017, 21:08 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Китаянка Жэнь Цянь выиграла этап Мировой серии в Казани в прыжках в воду с вышки

Китаянка Жэнь Цянь стала победительницей соревнований по прыжкам в воду с вышки в рамках третьего этапа Мировой серии, который проходит в Казани.

Жэнь Цянь в субботу набрала в финале в сумме 394,25 балла. Второе место заняла еще одна китаянка Сы Яцзе (382,90), а третьей стала мексиканка Вивиана Дель Анхель Пенике (349,55).

Россиянки Юлия Тимошинина и Анна Чуйнышена завершили борьбу на полуфинальной стадии.
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