Китаянка Жэнь Цянь выиграла этап Мировой серии в Казани в прыжках в воду с вышки
Китаянка Жэнь Цянь стала победительницей соревнований по прыжкам в воду с вышки в рамках третьего этапа Мировой серии, который проходит в Казани.
Жэнь Цянь в субботу набрала в финале в сумме 394,25 балла. Второе место заняла еще одна китаянка Сы Яцзе (382,90), а третьей стала мексиканка Вивиана Дель Анхель Пенике (349,55).
Россиянки Юлия Тимошинина и Анна Чуйнышена завершили борьбу на полуфинальной стадии.
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