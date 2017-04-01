Захаров стал третьим в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии в Казани

КАЗАНЬ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Контракт с Международной федерацией плавания (FINA) на проведение этапа Мировой серии по прыжкам в воду в Казани будет продлен до 2021 года. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.