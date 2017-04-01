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1 апреля 2017, 20:18 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Захаров стал третьим в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии в Казани

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Россиянин Илья Захаров занял третье место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Казани. Россиянин набрал 486,70 балла.

Победителем стал китаец Юань Цао. Увеличить
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Победителем стал китаец Юань Цао (515,40). Второе место занял его соотечественник Се Сыи (507,10).

Ранее на турнире Захаров и Евгений Кузнецов стали третьим в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Казанский этап мировой серии проходит с 31 марта по 2 апреля.
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Новости Прыжков в воду

Этап Мировой серии по прыжкам в воду будет проводиться в Казани до 2021 года

КАЗАНЬ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Контракт с Международной федерацией плавания (FINA) на проведение этапа Мировой серии по прыжкам в воду в Казани будет продлен до 2021 года. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
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