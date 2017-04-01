Захаров стал третьим в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии в Казани
КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Россиянин Илья Захаров занял третье место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Казани. Россиянин набрал 486,70 балла.
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Победителем стал китаец Юань Цао (515,40). Второе место занял его соотечественник Се Сыи (507,10).
Ранее на турнире Захаров и Евгений Кузнецов стали третьим в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Казанский этап мировой серии проходит с 31 марта по 2 апреля.
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